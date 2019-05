BREAKING NEWS | Un jucator chemat de Contra la nationala Romaniei, condamnat la inchisoare in Italia! Ce se intampla cu fundasul Vasile Mogos

Fundasul roman Vasile Mogos a primit o condamnare cu suspendare in Italia.

Fundasul roman Vasile Mogos (26 de ani) a fost condamnat in Italia. In prezent, el joaca la Cremonese, in Serie B, dupa ce a mai trecut pe la Asti, Real Vicenza, Delta Porto Tolle, Lumezzane, Teramo, Reggiana si Ascoli. Mogos evolueaza pe postul de fundas dreapta si se afla in vederile lui Cosmin Contra, fiind trecut pe lista preliminara a convocarilor pentru meciurile cu Suedia si Feroe, din urma cu doua luni.

Vasile Mogos, condamnat in Italia



Vasile Mogos a fost implicat pe cand juca la Reggiana intr-un scandal. Alaturi de mai multi colegi, Federico Angiulli, Simone Calvano, Otin Lafuente si Jacopo Manconi, acestia au fost implicati intr-o bataie intr-un club de noapte.

Presa din regiunea Reggio-Emilia scrie ca astazi judecatorii au dat si verdictele.

Potrivit Reggio Online, cei cinci jucatori au primit pedepse cu suspendare. Ei au fost condamnati la cate doi ani de inchisoare cu suspendare si nu mai au voie sa faca vreo fapta penala, altfel risca sa ajunga in spatele gratiilor.

Reggio Online mai scrie ca avocatii fotbalistilor vor face apel.