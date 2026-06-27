Petre Grigoraș, antrenorul nou-promovatei Cetate Suceava, consideră că actualul format al Ligii 2 pune mari probleme cluburilor din punct de vedere financiar și logistic.

Tehnicianul susține că deplasările lungi afectează atât pregătirea echipelor, cât și calitatea meciurilor și cere schimbări din partea Federației Române de Fotbal.

Grigoraș: „Pierzi patru zile pentru un singur meci”

Antrenorul în vârstă de 60 de ani spune că multe cluburi din eșalonul secund nu își permit să călătorească cu avionul, iar drumurile lungi consumă timp prețios și îngreunează procesul de recuperare al jucătorilor.

„Cea mai mare problemă la Liga a II-a este că echipele nu își permit să facă deplasări cu avionul. Dacă ai meci în cealaltă parte a țării, pierzi patru zile. Când te mai antrenezi, când mai recuperezi? Dacă mai vine și o etapă intermediară, calitatea jocului și a prestației va fi una discutabilă.

Pur și simplu nu ai cum să îi recuperezi, mai ales la nivelul metodelor noastre de la Liga a II-a. La asta ar trebui să se gândească cei de la vârf. Cea mai bună variantă era cea cu trei serii, din cauza dificultăților financiare și a posibilităților de la acest nivel”, a declarat Petre Grigoraș la Sport Total FM.

Tehnicianul a vorbit și despre situația echipelor fără drept de promovare, despre care consideră că nu ar trebui să evolueze în play-off.

„Mi se pare normal: dacă nu ai drept de promovare, stai și nu intra în play-off. Dacă sunt două-trei echipe în play-off fără drept de promovare, pot influența lupta pentru promovare. Primele șase trebuie să se lupte pe bune”, a adăugat antrenorul.

Petru context, în sezonului 2025/2026, în play-off-ul Ligii 2 au evoluat Corvinul Hunedoara, Sepsi, FC Bihor, Chindia Târgoviște, FC Voluntari și Steaua.

Dintre acestea, Steaua și FC Bihor nu aveau drept de promovare, astfel că formația clasată pe locul 6, Chindia Târgoviște, a ajuns la barajul de menținere/promovare cu Farul Constanța, duel câștigat în cele din urmă de formația din SuperLigă.