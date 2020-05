"Au facut presiuni ca sa nu mai fie chemat la nationala!" Nimeni nu se astepta la asta! Cariera lui Ianis Hagi s-ar fi putut schimba total! Ce s-a intamplat

Un fost selectioner a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi.

Fostul selectionar al nationalei de tineret, Daniel Isaila, a facut o serie de dezvaluiri la adresa lui Ianis Hagi din momentul in care fiul "Regelui" juca pentru Fiorentina.

Isaila are un mare merit pentru performanta nationalei de tineret de la Campionatul European de Tineret de anul trecut, cand Romania a ajuns pana in semifinale. In momentul in care a inceput campania de calificari, Isaila se afla la carma echipei si a avut rezultate foarte bune, insa a ales sa plece la AL Hazm, in Arabia Saudita.

Printre jucatorii pentru care Daniel Isaila a insistat sa fie convocati se numara si Ianis Hagi, care in acel moment nu traversa o perioada foarte buna a carierei. Juca pentru echipa a doua a Fiorentinei si era nemultumit de faptul ca nu i se acorda sanse sa joace si pentru echipa mare. Isaila spune ca multi au facut presiuni asupra lui sa nu il mai cheme la nationala, insa nu a tinut cont de ele si a continuat sa il convoace.

"E un jucator extrem de talentat, fantastic. Imi aduc aminte ca eram extrem de criticat ca il selectionam cand nu juca la Fiorentina. Diferiti presedinti de cluburi imi tot trimiteau mesaje. Am avut o presiune fantastica. Si uite ca nu m-am inselat. E un jucator care in orice moment iti poate decide singur un joc. Jucatorii ca el sunt rari si trebuie sustinuti, trebuie incurajati. Eu cred foarte multe in el, trebuie sa isi gaseasca un mediu propice..cred ca l-a gasit acum. Se simte foarte bine acolo, a demonstrat la Rangers", a declarat Daniel Isaila, la Telekomsport.