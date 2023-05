Antrenorul român, primit cu brațele deschise de Lazio! Ștefan Radu a fost omul de legătură 

Ștefan Radu (36 ani) se va retrage de la Lazio la finalul sezonului și, cel mai probabil, va ocupa o funcție în cadrul clubului. Om influent la echipă, fundașul va intermedia și sosirea lui Mihai Teja (44 ani) în capitala Italiei, pentru a putea urmări de aproape metodele de lucru ale lui Maurizio Sarri (64 ani), antrenor pe care-l apreciază.

Mihai Teja vrea să fure meserie de la Maurizio Sarri

„Contacte sunt tot timpul în această atmosferă a fotbalului, mă uit la meciuri, mă updatez de la zi la zi, pentru că apar metodologii noi și trebuie să fii la zi cu tot ce se cere. Chiar am vorbit cu Radu Ștefan, pe care l-am avut jucător la Dinamo și îmi doresc să mă duc în Italia, la Maurizio Sarri. Mi-aș dori să am niște informații de acolo, să pot să mă întâlnesc cu Sarri, să-l văd la lucru, pentru că îmi place foarte mult, este un antrenor bun. Chiar dacă nu are o vârstă fragedă, are un stil modern, și la Napoli a jucat un fotbal frumos, și la Chelsea a câștigat campionatul, are o filosofie foarte bună.

Îmi doresc să fac parte din nou din fenomenul fotbalistic, dar și o pauză cu familia este foarte importantă. Au fost câteva oferte, dar nu mi-am dorit să intru din nou atât de repede. Depinde și de oferta care ți se potrivește și care este mai bună pentru tine. Și din Superligă am avut ceva, dar sunt doar discuții momentan. Și din străinătate, dar vom vedea, sper să se realizeze”, a declarat chiar Mihai Teja pentru PlaySport.

Ștefan Radu a adunat 15 sezoane în tricoul lui Lazio, în care a câștigat 3 Cupe ale Italiei și 3 Supercupe. De asemenea, românul este fotbalistul cu cele mai multe prezențe din istoria clubului, cu 426 de apariții în toate competițiile.

Ștefan Radu se va retrage în meciul contra lui Vlad Chiricheș

„Pe 28 mai, dar încă în așteptarea programării restanțelor și a partidelor jucate eventual în avans, este programat ultimul meci pe Olimpico, împotriva lui Cremonese.

Va fi, așadar, ultima partidă în fața fanilor pentru Ștefan Radu, care este aproape de a agăța ghetele în cui, așa cum jucătorul a anunțat deja de mai multe ori.

Sărbătorirea aniversării de zece ani de la victoria în finala Cupei cu AS Roma (n.r. 1-0 pe 26 mai 2013, chiar pe Stadio Olimpico), omagierea marcatorului de atunci Senad Lulic, și un rămas bun de la Radu în cel mai bun mod posibil, toate vor fi motive de sărbătoare”, a anunțat Citta Celeste.