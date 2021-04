Alibec a jucat primele minute dupa o pauza de 3 luni! Urmeaza lupta finala: 9 echipe se bat sa scape de retrogradare in Turcia

Denis Alibec a fost introdus pe teren in minutul 88 al meciului dintre Kayserispor si Konyaspor. Alibec a lipsit 3 luni de pe gazon.

Konyaspor si Kayserispor au terminat 0-0 in etapa 33 din campinatul Turciei. Denis Alibec a fost introdus pe teren in minutul 88, in locul lui Pedro Henrique. Romanul a atins mingea de doua ori si a reusit o pasa filtranta in cele cateva sute de secunde petrecute pe gaozn.

Silviu Lung Jr si Cristian Sapunaru au fost pe banca la Kayseri.

Partida contra lui Konyaspor a fost prima pentru Alibec dupa o pauza de 3 luni. In luna ianuarie a acestui an. varful a suferit o accidentare la aductori, in victoria cu Basaksehir (2-0), in a marcat ambele goluri.

Kayserispor se afla pe locul 17 in campionat, primul care se salveaza de la retrogadare, avand 34 de puncte. Urmatoarele 7 etape sunt decisive pentru fosta echipa a lui Dan Petrescu. Va intalni 4 adversare directe in lupta pentru supravietuire.

Cum arata clasamentul din Turcia in acest moment: