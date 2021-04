Alibec, printre cei mai buni de pe teren in fata lui Besiktas. A dat o pasa de gol, dar Kayseri a pierdut si e pe loc de retrogradare

Besiktas - Kayseri s-a terminat 3-1.

Meciul a inceput tare de tot! Gezzal a inscris din penalty in minutul 4 pentru Besiktas, apoi Pedro Henrique a egalat din pasa lui Alibec in minutul 6. In minutul 13 era deja 2-1, dupa reusita lui Nkoudou. Meciul s-a linistit pana dupa pauza. Alibec, schimbat in minutul 62 cu Okutan, n-a prins in teren reusita de 3-1 a lui Nkoudou (65). In ultimul sfert de ora al partidei, pe teren si-a facut aparitia si olandezul Luckassen, fostul jucator al Viitorului. Silviu Lung a vazut meciul de pe banca.

Pasa de gol a lui Alibec



Kauseri e pe locul 19 dupa 35 de etape, cu 35 de puncte. Are de recuperat un punct pana la campioana din sezonul trecut, Istanbul Basaksehir aflata intr-o situatie teribila in actuala stagiune.

Clasamentul din Turcia:

Cele mai importante evenimente din Besiktas 3-1 Kayserispor