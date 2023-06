Tătărușanu își poate lua rămas bun de la AC Milan cu un premiu important. "Rossonerii" vor oferi în aceste zile distincția pentru parada sezonului, iar portarul român are mai multe nominalizări.

Luni, AC Milan a publicat două parade spectaculoase, una a lui Tătărușanu dintr-un meci cu Chelsea, din Liga Campionilor și alta a lui Mike Maignan dintr-un derby cu Inter.

În total, sunt 16 mominalizări pentru premiul de parada sezonului la AC Milan. Nu mai puțin de 10 îi aparțin lui Maignan, 4 sunt ale lui Tătărușanu, iar Lapo Nava (Milan Primavera) și Laura Giuliani (echipa de fotbal feminin) au câte una.

Primul duel este cel amintit dintre Tătărușanu și Maignan, iar AC Milan i-a invitat pe fani să voteze pe rețelele sociale.

???? @emirates Save of the Season: let the voting begin! ????

???? @mmseize v Inter or Tătăruşanu v Chelsea? ????#SempreMilan pic.twitter.com/UeQDNSb8O9