Un tânăr fotbalist cu cetățenie română născut în Irlanda, Patrick Baranyai, a semnat în luna decembrie a anului trecut cu clubul Hercules CF din Alicante.

Fundașul central în vârstă de 17 ani, cu selecții la reprezentativele de juniori irlandeze, a dialogat cu Sport.ro după transferul în Spania.

”Sunt născut în Irlanda, dar am și cetățenia română, de care sunt foarte mândru. Părinții mei sunt din Mediaș, iar numele îmi vine de la un bunic maghiar, însă nimeni din familie nu știe limba maghiară.

Pentru că am și cetățenie irlandeză, în 2018 am fost convocat la echipa națională a Irlandei, cu care am evoluat în cadrul unui turneu (n.r. - Actavo Cup). A fost o experiență fantastică pentru mine, dar apoi a venit o perioadă foarte dificilă.

După convocarea la naționala Irlandei au urmat o accidentare gravă și pauza cauzată de pandemie

Mai întâi am stat accidentat aproape întreg sezonul 2018-2019 din cauza unor dureri groaznice la genunchi, după care a venit perioada cu Covid, când fotbalul a fost întrerupt.

Partea bună este că în acea pauză m-am refăcut după accidentare și apoi am putut să revin”, a explicat Patrick, care în țara natală a evoluat pentru Mervue United și Galway United.

Cu Mervue United a și câștigat anul trecut Under 18 Premier Cup, una dintre competițiile de juniori importante din Irlanda.

Patrick Baranyai despre diferențele dintre fotbalul din Irlanda și cel din Spania

”La Hercules am ajuns în luna decembrie a anului trecut, și la început a fost ușor ciudat pentru că mă aflam într-o țară nouă, unde nu cunoșteam pe nimeni și nu știam nici limba.

Am fost însă fericit pentru că mi-am atins unul dintre obiective, acela de a ajunge într-un fotbal puternic. Standardele sunt aici atât de diferite față de Irlanda, terenurile sunt fantastice, se joacă mult mai rapid și mai tehnic, acasă în Irlanda este un fotbal bazat pe forță, așa că mi-a luat ceva timp să mă adaptez.

Am jucat primul meci chiar în decembrie la echipa Under 18 (n.r. - Juvenil B), într-o victorie cu 3-2, așa că am avut debutul perfect”, ne-a mai declarat Patrick.

A fost promovat la echipa secundă a lui Hercules după prestațiile foarte bune de la juniori

La Hercules, el face parte deja din lotul echipei secunde, cu care a început antrenamentele, iar la juniori a fost desemnat de două ori jucătorul meciului în primele patru partide oficiale disputate, toate ca integralist.

”Nu vorbesc românește la perfecție, dar, câtă vreme am sânge de român, încerc să folosesc cât mai des posibil limba, în primul rând cu părinții mei”, a încheiat Patrick Baranyai, fundașul central al lui Hercules CF.

Hercules Alicante, echipa la care au jucat dinamoviștii Ionel Dănciulescu și Cristi Pulhac

Gruparea din Alicante, care are 20 de sezoane în Primera Division, se află momentan pe locul 5, poziție de play-off, în nou-înființata Segunda Federacion, într-o grupă cu Valencia B, Espanyol B, Real Zaragoza B, Mallorca B, Badalona sau Lleida.

De-a lungul anilor, la Hercules au jucat dinamoviștii Ionel Dănciulescu și Cristian Pulhac sau Jefte Betancor, atacantul spaniol trecut prin Liga 1 la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj.

Foto: Rick Weesjes, Hercules CF, arhiva personală