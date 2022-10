Anunțul a fost făcut de influencer, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare: "Noul meu status: neatașată, singură, nemăritată. În sfârşit sunt fericită", a fost mesajul postat de Cristina Ich pe Instagram.

Cristina Ich este unul dintre cele mai apreciate modele din România, frumusețea ei fiind de-a dreptul răpitoare. Nu de puține ori, aceasta a fost comparată cu Angelina Jolie. Modelul s-a aflat într-o relație tumultoasă, după cum a recunoscut chiar ea, cu fiul lui Victor Pițurcă, Alex Pițurcă, iar împreună au un băiețel, Noah, născut în octombrie 2019.

Detalii de la Cristina Ich despre relația agitată cu Alex Pițurcă

Invitată recent în cadrul podcast-ului moderat de Radu Țibulcă, Cristina a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fiul fostului selecționer, dezvăluind că au întâmpinat multe greutăți.

"Dacă nu-l aveam pe Noah (n.r. – băiatul celor doi) îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede. Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine.

Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani. Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah. Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere. La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere", a declarat Cristina Ich în cadrul podcast-ului.

Christina Ich, despre legătura cu Alex Pițurcă

Influencerul a dezvăluit că a trecut prin momente grele în relația cu fiul fostului selecționer. Christina Ich a dat de înțeles că viața cu Alex Pițurcă nu a fost ușoară, mai ales din cauza altor femei care îl căutau pe fostul atacant de la Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Craiova.

"Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat!

Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea! Mă întrețineam singură și nu-mi lipsește nimic. Omul nu m-a găsit în gunoi. Nu stau în relații unde sunt chinuită, eu stau undeva că-mi doresc să stau", a mai spus Christina Ich.