Așa cum se intuia, Cristina Ich și Alex Pițurcă nu mai formează un cuplu. Anunțul a fost făcut chiar de către influencer, care a postat pe contul oficial de Instagram un story în care a oferit detalii despre viața sa personală.

„Noul meu status: neatașată, singură, nemăritată. În sfârşit sunt fericită”, a fost mesajul postat de Cristina Ich pe rețeaua de social media.

Christina Ich: „Dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah!”

În urmă cu trei luni, modelul a mărturisit că dacă Noah nu ar fi apărut atât de repede în viața lor, nu l-ar fi ales pe Alex Pițurcă ca tată al copiilor ei.

„A fost o perioadă de tot rahatul! Dacă nu-l aveam pe Noah îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede.

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah. Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere! La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere!”, a precizat Christina Ich în primăvara acestui an.

Christina Ich: „Nu stau în relații unde sunt chinuită!”

Influencerul a dezvăluit că a trecut prin momente grele în relația cu fiul fostului selecționer. Christina Ich a dat de înțeles că viața cu Alex Pițurcă nu a fost ușoară, mai ales din cauza altor femei care îl căutau pe fostul atacant de la Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Craiova.

„Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat!

Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea! Mă întrețineam singură și nu-mi lipsește nimic. Omul nu m-a găsit în gunoi. Nu stau în relații unde sunt chinuită, eu stau undeva că-mi doresc să stau”, a mai spus Christina Ich.