VIDEO La asta nu se asteptau nici HOTII! Incredibil in ce s-au DEGHIZAT politistii

Doi ofiteri de politie din statul California au oprit o tentativa de furt ascuzandu-si identitatea in cel mai neasteptat mod cu putinta.

Probabil ca cei trei hoti ajunsi in arestul politiei au avut un soc in momentul cand asupra lor s-au napustit nimeni altul decat Mos Craciun, ajutat de elful sau. Desi pare o gluma la prima vedere, actiunea a fost una cat se poate de reala, facan parte din programul politiei din Riverside intitulat sugestiv "Santa's Intervention".

Astfel, dupa ce si-au pus pe ei costumele atat de indragite in special de cei mici, politistii s-au plasat in apropierea unui centru comercial, primind informatii ca e pe cale sa se produca un furt de masini. Si, intr-adevar, trei indivizi au incercat sa intre ilegal in proprietatea unui automobil Honda CR-V de culoare alba, asta pana cand si-au facut aparitia Mos Craciun si elful sau, care au apelat la echipamentul din dotare pentru a-i imobiliza pe hoti.