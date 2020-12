TALHARITA in fata casei, o femeie de 80 de ani a reactionat neasteptat. A fost UMILINTA maxima pentru hoti!

Autoritatile din sudul Frantei s-au confruntat cu un caz de talharie, in care o batrana octogenara si-a facut singura dreptate.

Povestea s-a petrecut in orasul Adge, cu doi tineri care au pus ochii pe o femeie in varsta, de origine belgiana, despre care au aflat ca ar fi bogata si ar avea acasa o colectie de bijuterii. De-aici si pana la tentativa de jaf n-a fost decat un pas, insa barbatii respectivi n-au luat in calcul un detaliu extrem de important.

Conform presei franceze, femeia de 80 de ani agresata era o "experta in artele martiale", lucru care s-a vazut in clipa in care a dat ochii cu hotii. Astfel, cand unul dintre acestia a sunat la soneria casei, echipat cu o casca de motocicleta si un pistol semiautomat (care n-a fost gasit insa de politie ulterior), batrana a avut o prezenta de spirit uluitoare, aplicandu-i intrusului un picior bine tintit in zona organelor genitale plus alte cateva lovituri care l-au pus la pamant.

Scapand de unul dintre atacatori, femeia a inceput apoi sa tipe pentru a-si alerta vecinii, la fata locului sosind imediat persoane binevoitoare care au reusit sa-l imobilizeze pe hot pana la sosirea fortelor de ordine. Complicele acestuia, care astepta pe o motocicleta finalizarea jafului, a fost capturat si el cateva zile mai tarziu.

