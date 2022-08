Sergiu Hanca, unul dintre cei mai importanți jucători transferați de gruparea olteană în această vară, a prefațat jocul înainte de deplasarea în Israel, acolo unde se va decide calificarea.

Fostul dinamovist asigură că jucătorii sunt pregătiți pentru această partidă, cea mai importantă din istoria recentă a clubului. Pentru Universitatea Craiova ar fi o premieră: nu a mai participat niciodată în grupele unei competiții europene.

Sergiu Hanca: ”Ar fi cel mai frumos cadou”

”Suntem conştienţi de miza acestui meci. Este cel mai important din ultimii ani ai Universităţii Craiova şi suntem pregătiţi să facem faţă. Este cea mai importantă partidă şi pentru mine, pentru că nu am jucat niciodată în grupe. Am jucat doar în calificări în cupele europene şi cred că este o motivaţie în plus. Sper să facem un meci bun şi să ne calificăm.

Nimeni nu ne poate garanta că dacă jucam turul pe ‘Ion Oblemenco’ câştigam la o diferenţă mare de scor sau obţineam victoria. Cred că indiferent de rezultatul meciului tur, calificare se decidea tot în retur. Poate că era mai bine să fi jucat meciul doi acasă, dar ăsta este fotbalul şi suntem pregătiţi pentru ce va urma.

Din punctul meu de vedere, ei formează o echipă mult mai agresivă şi mult mai omogenă decât Zorya. Mai ales când joacă acasă! Spun asta pentru că am urmărit foarte multe meciuri cu ei. Au stadionul plin mereu, au o agresivitate în plus, terenul este rapid şi sigur vor da mai mult decât au dat în meciul tur.

Trebuie să fim pregătiţi foarte bine şi mental pentru acest meci şi să ne calificăm. Ar fi cel mai frumos cadou pentru tot ce înseamnă Universitatea Craiova. Va fi o seară de joi în care fiecare component al echipei va da totul pentru calificare”, a declarat Sergiu Hanca, la plecarea în Israel.

În Israel, Universitatea Craiova nu se poate baza pe Paul Papp, care a văzut cartonalul roșu la pauza meciului din tur.