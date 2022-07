Fostul dinamovist a plecat de la Cracovia, echipă la care era căpitan, și a ales să semneze cu oltenii, decizia fiind surprinzătoare pentru mulți. Fotbalistul a explicat motivele din spatele revenirii sale în țară.

"E un club de tradiţie, cu un public minunat, un club care îşi doreşte ca în fiecare an să facă performanţă. În viaţă vin momente în care trebuie să alegi între carieră şi familie, iar aici eu am găsit echilibrul de care am nevoie, la Universitatea Craiova.

Am urmărit campionatul românesc în ultimii ani. Mereu m-am uitat la meciuri. Abia aştept să joc în primul meci şi să facem o treabă bună împreună. A fost o primire bună din partea lor (n.r a colegilor). Stiu ce înseamnă sacrificiul. La toate echipele la care am jucat am avut obiectiv.

La toate echipele am câştigat cel puţin un trofeu", a declarat Sergiu Hanca pentru pagina oficială de Facebook a oltenilor.

Conform unor zvonuri, Sergiu Hanca urmează să devină tată pentru a treia oară, iar soția lui, Andreea, i-a cerut acestuia să revină în țară.

Cotat la 1 milion de euro, Sergiu Hanca a semnat un contract valabil până în 2025 cu Universitatea Craiova. Cracovia (115 meciuri/19 goluri), Dinamo (112/20), ASA Târgu-Mureș (77/4), FC Snagov (10/0) și Bihor Oradea (1/0) sunt echipele la care a mai evoluat acesta.