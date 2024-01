Spurs a plătit 58 de euro pentru a-l transfera pe fotbalistul brazilian, care a reușit să se adapteze în tricoul noii sale echipe, deși a avut o lungă perioadă în care nu a marcat. Revenit la o formă mai bună, Richarlison nu s-a sfiit să își facă publică și noua relație, însă a ales un mod complet neașteptat și inedit pentru a-și prezenta iubita.

Richarlison și-a prezentat noua cucerire

Jucătorul a postat un clip pe contul său oficial de TikTok în care apare o găină pe acoperișul unei case, care făcuse un ou. Oul se sparge, iar de acolo apare selfie-ul lui Richarlison alături de noua sa iubită, Amanda Araujo. Clipul a fost făcut cu ajutorul unui „efect” de pe celebra platformă și a strâns 2.5 milioane de aprecieri și 22.2 milioane de afișări.

Amanda Araujo este o tânără de 20 de ani din Brazilia, studentă la Drept, care de-a lungul timpului și-a recunoscut dragostea față de sport, practicând Crossfit, dar și handbal. Tânăra a vorbit despre relația cu Richarlison, dezvăluind experiența neașteptată pe care a trăit-o când a stat pentru prima dată în casa de 4 milioane de lire a fotbalistului.

„Când am ajuns la el acasă nu era acolo. Am dormit în prima seară acolo fără el, pentru că era în alt oraș, avea meci. Cei care se aflau în casă au plecat și am lăsat ușa de la dormitor deschisă pentru că nimeni nu mi-a spus că nu ar trebui să fac asta. Când a început lumea să se întoarcă acasă era pipi de cățel peste tot, în pat, sub pat, pe podea.

Rick urma să ajungă după mine și m-am îngrijorat că ar putea crede că am fost eu. I-am trimis un mesaj să îi spun ce s-a întâmplat și mi-a zis: 'felicitări.'”, a dezvăluit tânăra în presa din Brazilia conform The Sun.