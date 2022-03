Atentat terorist in Israel! Teroriștii ISIS au atacat în apropierea orașului în care se dispută amicalul cu România! Autoritățile anunță că 2 oameni au murit și 5 au fost răniți

Doi teroriști ISIS au băgat teroare în zona mall-ului central din orașul Hadera, aflat la 25 de kilometri de locul în care naționala României va disputa cel de-al doilea amical sub mandatul lui Edward Iordănescu, cu naționala Israelului.

Locuitori ai orașului Umm al-Fahm, cei doi teroriști au început să tragă în mulțimea din apropierea mall-ului, iar autoritățile au informat că două persoane au murit și alte cinci au fost rănite. ISIS a revendicat atacul într-un comunicat postat pe rețelele de socializare. Teroriștii au folosit arme automate M16.

Atacul terorist apare la o zi după ce un alt atacator, identificat ca suporter ISIS a omorât patru israelieni în orașul Beersheba, informează BBC.

Forțele speciale antitero se aflau în apropiere, la un restaurant, astfel că teroriștii au fost neutralizați înainte de ajunge la mall. Victimele ucise au fost doi soldați care aparțineau forțelor de grăniceri, în timp ce persoanele care au fost rănite se aflau într-o stație de autobuz.

Orașul Hendra este la 25 de kilometri distanță de Netanya, orașul în care naționala României joacă meciul cu Israel.

SHOCKING FOOTAGE: Club Z is horrified to learn about the terror attack in Hadera where two Israelis were murdered by 2 Islamist terrorists.

This is the 4th attack in Israel in less than 10 days. The gunmen were neutralized by Israeli police. Our hearts mourn for the victims. pic.twitter.com/MURucCZ3uz