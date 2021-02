Surpriza MAJORA! Ea e vedeta din Romania care i-a luat mintile lui Ion Tiriac: "I-a luat inel cu diamante!"

Milionarul a incercat intotdeauna sa-si tina viata privata cat mai departe de ochii presei.

Desi a avut succes atat in cariera sportiva, cat si in afaceri, Tiriac a avut o viata de familie agitata. Iubirile sale au fost multe si nu mereu impartasite.

Una dintre femeile cu care s-a iubit Tiriac, fotomodelul Adriana Ikim, a dezvaluit ca omul de afaceri a facut o adevarata pasiune pentru vedeta TV Andreea Marin.

"Ma suna, eram la Milano. Vorbeam despre Andreea Marin si despre inelul cu diamante pe care i l-a luat. I-am spus ca vreau sa ma cheme la munta. Mi-a spus ceva destul de ciudat: 'Bine, Ikim, iti trimit tie inelul daca zici de nunta!'", a dezvalut Adriana Ikim in ziarul National, lasand de inteles ca sentimentele lui Tiriac pentru Andreea Marin n-au fost impartasite.

Ikim sustine ca a suferit ani de zile de pe urma relatiei pe care a avut-o cu Tiriac: "L-am iubit din prima noapte in care am dormit impreuna. E groaznic sa iubesti un om caruia i-ai atribuit atatea calitati si sa-ti dai brusc seama ca e un las. Ca toti barbatii! Imi doream sa am un barbat numai pentru mine!". Femeia spune ca a avut nevoie de psihoterapie pentru a trece peste legatura pe care a avut-o cu Tiriac.