Pilar este o cunoscută prezentatoare TV din Spania, iar ea și fostul fundaș al lui Real Madrid s-au cunoscut în 2012, după Campionatul European pe care Spania l-a câștigat. Cei doi formează un cuplu de atunci și s-au întâlnit timp de șase ani până când s-au căsătorit, în iunie 2019.

Pilar Rubio și Sergio Ramos au împreună patru copii, Sergio (9 ani), Marco (7 ani), Alejandro (5 ani) și Maximo Adriano (3 ani), însă vedeta TV se menține într-o formă incredibilă.

Pilar Rubio a pus capăt speculațiilor despre căsnicia sa

Pilar Rubio a negat toate zvonurile apărute, despre un posibil divorț, și a vorbit despre relația cu Sergio Ramos: "Întodeauna am fost o familie unită, care ne iubim la nebunie și ne bucurăm de fiecare zi petrecută împreună. În prezent așa este și va continua să fie așa. În fiecare zi inventează câte o nouă tâmpenie, însă în mod clar știți că nu avem timp și mai puțin cu atâtea emisiuni pentru a dezminți.

Sunt bine în Sevilla, genial, e o minune să fii acolo. Am mulți prieteni acolo. E de parcă aș fi acasă. Îmi place câmpul, am Madridul unde stau mult timp datorită muncii și am câmp la Sevilla și pe familia mea. E o combinație bună".

Într-un top publicat de The Sun, Pilar Rubio se află pe locul doi în topul celor mai bogate neveste de fotbaliști, în spatele Victoriei Beckham. Vedeta are o avere estimată la 47 milioane de lire sterline.