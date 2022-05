„Prima bătaie am luat-o de la o fată!” Cătălin Moroșanu, într-o campanie anti-bullying la liceu: „După un an de sport eram alt om”

Moroşanu a ajuns, luni, însoţit de preşedintele CJ Buzău Petre Emanoil Neagu şi de reprezentanţi ai IŞJ şi ai IPJ Buzău, n oraşul Pătârlagele din judeţul Buzău, unde le-a povestit elevilor de la Liceul ”Radu Vlădescu” din cum copilul Cătălin Moroşanu, gras şi timid, venit la şcoală dintr-o comună, a fost victimă a bullying-lui şi cum a luat prima dată bătaie de la o fată, dar şi despre modul în care sportul l-a ajutat şi despre cât de important este să lupţi pentru a-ţi atinge ţelul.

„Eram, mic, gras, roşcat şi cu pistrui şi toată lumea râdea de mine că sunt venit de la ţară. Prima bătaie pe care am luat-o, vă mărturisesc, poate o să râdeţi, dar am luat-o de la o fată. Atunci aveam un coleg care făcea rugby şi am văzut că era respectat. M-am apucat şi de rugby şi după un an de sport eram deja alt om. Ulterior, m-am apucat de kick-box şi întotdeauna mi-am propus ţeluri înalte. Nu visam eu să ajung la televizor, să ajung atât de cunoscut, însă îmi doream, pe plan sportiv să ajung în „Final16” şi asta era ţelul meu”, a spus Cătălin Moroşanu în faţa copiilor adunaţi în sala de festivităţi a Liceului „Radu Vlădescu”.

Elevii l-au ascultat entuziasmaţi şi i-au pus întrebări despre activitatea sa sportivă, dar şi despre cât câştigă.

”Uite, să ştii că eu nu cred că asta este un criteriu după care să vă ghidaţi în viaţă. Părerea mea este că, dacă începi cu câţi bani câştigi, ai pierdut din start. Eu zic hai întâi să ne orientăm prin a face ceea ce vă place şi apoi să faceţi bine acel lucru, iar dacă faceţi un lucru bine, atunci va veni şi acea satisfacţie financiară. Uite, să ştiţi că eu prima luptă la profesionişti, eram student la Iaşi şi am luptat pe 100 de dolari. Vă daţi seama? Era un nimic dar am câştigat 100 de dolari şi îmi aduc aminte şi acum că am cumpărat două baxuri de bere din aia la pet, la sticle mari şi am făcut cinste în cămin”, a spus Moroşanu.

Totodată, sportivul a mărturisit că în adolescenţă voia să se facă poliţist, însă acum este prea târziu, iar reprezentantul IPJ prezent la întâlnirea cu elevii i-a transmis că nu este târziu şi că Serviciul de Acţiuni Speciale din Buzău ar avea nevoie de un om cu experienţa sa.

„Nu. Permiteţi-mi să vă contrazic, nu este niciodată târziu. Există acum procedura de încadrare din filieră externă iar un om cu pregătirea dumneavoastră ar fi mai mult decât binevenit în Serviciul de Acţiuni Speciale, la mascaţi, cum sunt cunoscuţi. Noi avem la Buzău câţiva sportivi care s-au retras din activitatea competiţională şi activează în acest serviciu”, a spus comisarul-şef Emilia Mihăilescu.

La finalul acţiunii, copiii au ieşit în curte unde s-au fotografiat cu Cătălin Moroşanu şi i-au cerut autografe.

„Mă bucur că am putut să le împărtăşesc o parte din experienţa mea. Şi eu am fost o victimă a bullying-lui şi sper că le-am insuflat copiilor să aibă încredere în propria lor persoană şi că pot să şi depăşească orice orice frustrare şi orice problemă. Cel mai important mesaj pentru cei mici este felul următor: visează, ai încredere în tine şi o să ajungi acolo unde îţi doreşti cu adevărat. Stabileşte-ţi ţeluri înalte, că doar aşa vei reuşi să devii cineva!”, a declarat Moroşanu după întâlnirea cu elevii.

Întrebat dacă ia în serios oferta de a se angaja la Poliţia Buzău, Cătălin Moroşanu a spus în glumă că se mai gândeşte.

„Cred că doamna comisar a spus <<Da, Cătălin, dacă vrei să îţi îndeplineşti visul să ajungi în Poliţie, te putem angaja la mascaţi la Buzău>>. Foarte tare asta. Păi o să mă gândesc. Cred că chiar acum o să discut cu doamna comisar să negociem salariul. Niciodată nu este prea târziu şi tot ceea ce poţi să îţi propui în subconştientul tău se poate îndeplini”, a încheiat Cătălin Moroşanu.

Cătălin Moroşanu organizează în data de 24 iunie, la Buzău, în parteneriat cu Consiliul Judeţean, cea de-a XV-a gală „Dynamite Fighting Show”, care va cuprinde 8 meciuri şi la care cap de afiş va fi campionul francez Freddy Kemayo.