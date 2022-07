„Tati, de ce vor să ne omoare!” Dezvăluiri cutremurătoare din Ucraina făcute de Oleksandr Usyk! Imagini cu copiii săi 

Ucraineanul a patrulat până la finalul lunii martie pe front, în Ucraina, după ce a ales să se întoarcă în țara natală, pentru a o apăra de invazia rusă. Usyk a amânat lupta cu britanicul Anthony Joshua pentru a rămâne pe front, însă ulterior a decis să își reprezinte țara așa cum știe mai bine, în ring.

Astfel, boxerul se va duela cu Joshua pe 20 august, într-un meci ce va avea loc la Jeddah, iar pentru a se pregăti a mers în Polonia. Cu războiul în plină desfășurare, Usyk a povestit clipele grele pe care le-a trăit în aceste luni, făcând și o dezvăluire cutremurătoare.

Olexandr Usyk's children..

Another disturbing night in a bomb shelter in Kyiv..????#UkraineRussianWar pic.twitter.com/j278McqbSZ