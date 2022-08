Anthony Joshua nu a reușit să își ia revanșa în fața lui Oleksandr Usyk, ucraineanul care a părăsit frontul de război pentru a-și reprezenta țara în ring. 115-113 Anthony Joshua, 115-113 Oleksandr Usyk și în final 116-112 pentru Oleksandr Usyk au fost scorurile arbitrilor.

Finalul luptei a fost incendiar, Anthony Joshua fiind „scăpat de sub control” în momentul deciziei. Joshua și-a aruncat centurile în ring, iar apoi a urmat un discurs dur, nedându-i șansa câștigătorului să facă primele declarații. Reacția este una neașteptată și ia prin surprindere pe toată lumea, britanicul părând furios în discurs.

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT ???????? pic.twitter.com/vFTYbgCoPb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Discursul lui Anthony Joshua

Britanicul a părăsit ringul cu ochiul umflat după înfrângerea suferită în fața lui Usyk, a doua în 12 runde.

„Dacă mi-ați cunoaște povestea ați înțelege de unde vine pasiunea. Nu sunt un boxer amator de la 5 ani care era de perspectivă încă din tinerețe. Îți răpesc momentul Usyk, îmi pare rău, dar e din cauza pasiunii pe care o punem în asta.

Acest om m-a bătut în seara asta, poate că puteam face lucrurile mai bine, însă arată nivelul de muncă, așa că vă rog, aplaudați-l pe campionul nostru mondial la categoria grea. Nu sunt un luptător de 12 runde, uitați-vă la mine, sunt o nouă categorie de luptători grei, Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey, 'nu arunci combinații ca Rocky Marciano', sunt greu, e multă muncă dificilă.

Acest bărbat e un talent fenomenal, îl vom aplauda de trei ori. Studiam Ucraina și câți campioni au ieșit din țara ta minunată. Nu am fost niciodată acolo, însă în același timp, ce se întâmplă acolo, nu știu ce se întâmplă, însă nu e deloc plăcut”, a spus Joshua.

Anthony Joshua makes an impassioned speech to explain his post-fight frustrations and congratulate his opponent. ????️ pic.twitter.com/D66PoLaudZ — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2022

Fanii și apropiații pun discursul pe seama unei posibile contuzii pe care Joshua ar fi suferit-o. Chiar și partenerul său de antrenament, Frazer Clarke, s-a arătat surprins: „Poate a suferit o contuzie. Aș fi trimis un cățel să îi ia microfonul din mână. Îmi cer scuze în numele echipei, cineva ar fi trebuit să îl salveze. Anthony e o persoană bună, nu obișnuiește să facă asta”.

Ce a spus Oleksandr Usyk după victoria obținută

La rândul său, Usyk nu și-a putut abține lacrimile și a spus un mesaj scurt: „Dedic această victorie țării mele!”

Atât el, cât și Anthony Joshua, au ținut împreună steagul Ucrainei după luptă.

„Am văzut în runda 8 că se simte deja câștigător. Mi-am spus: 'Rămâi calm, nu te opti. Nu te poți opri! Nu te oprești!' Erau lucruri multe puse la bătaie. Mulțumesc lui Dumnezeu că centurile se întorc în Ucraina și victoria e de partea noastră”, a fost discursul ucraineanului.

Anthony Joshua, în lacrimi la conferința de presă

La conferința de la final, Anthony Joshua a recunoscut că discursul din ring a fost deplasat și l-a pus pe seama presiunii.

„Când încerci să faci lucruri din inimă și nimeni nu înțelege..a fost din inimă. Am fost supărat pe mine. Nu pe altcineva, pe mine. M-am gândit, trebuie să plec de aici pentru că sunt supărat. Ca oricine altcineva, când ești nervos, ai putea face lucruri stupide. Am fost supărat și am realizat: 'La naiba, ăsta e sport. Lasă să fac lucrul corect și să mă întorc'.

A fost foarte greu, mă vedeți că reușesc să rămân tare, sunt puternic și încerc să țin totul la locul lui. Încerc să muncesc din greu și să fac lucrurile cât mai bne, să mă asigur că echipa mea e bine. Însă vine cu un cost mare. Nu mă va înfrânge, însă trebuie să ai multă putere pentru a rezista. În seara asta, a fost o mică fisură în armura mea când am pierdut.

Nu îmi amintesc ce am spus în ring, pentru că am fost extrem de pasional, însă vreau să îi mulțumesc că a luat parte la această luptă istorică. E nevoie de doi oameni pentru a dansa tango. Am fost doar foarte supărat”, a spus Joshua.

În discursul său de la conferință, Usyk a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Anthony Joshua: „Nu am simțit prea multe lucruri atunci, când el a fost puțin frustrat, doar emoții normale. Totul e în regulă. Trebuie să comunicăm puțin. Lucrurile bune pe care le-a spus despre mine sunt chestii pe care le accept, însă nu până în adâncul inimii pentru că vreau să rămân o persoană umilă.

Nu vreau să îmi crească mândria. Nu cred în cuvinte frumoase. Nu am altceva decât respect pentru Anthony Joshua. L-am văzut emoțional și că îi împingea pe câțiva dintre coechipierii mei, arăta ca o luptă fără mânuși. Îi recomand asta pentru că mulți dintre ei sunt teribili ca luptători de stradă”.