Medalie de aur pentru România la Sanie: Valentin Creţu, locul 1 la Cupa Naţiunilor, de la Winterberg

Au luat startul 20 de concurenţi. Experienţa şi determinarea şi-au spus cuvântul, iar Valentin Creţu a stăpânit perfect sania şi a înregistrat coborârea cu cel mai bun timp, surclasând sportivi din naţiuni puternice în acesta ramură sportivă. Astfel, Valentin Creţu a adus aurul pentru Româna, în timp ce Florian Mueller din Germania s-a clasat pe locul 2, iar Jonathan Eric Gustafson din USA a ocupat locul 3, informează FR Bob şi Sanie.

Valentin Crețu: „Am muncit 23 de ani pentru această medalie!”

Creţu este legitimat la CSO Sinaia şi practică această această ramură sportivă de 23 de ani.

„Se împlinesc anul acesta 23 de ani de când am făcut prima coborâre cu sania. Când sunt întrebat cât am muncit pentru un rezultat, fie după o medalie la Campionatul Naţional sau o medalie internaţională sau o calificare la Jocurile Olimpice, îmi vine greu sa spun o durata exactă de timp.

Şi asta pentru că atunci când am început acest sport mi-am dorit să devin cel mai bun. Consider ca am muncit pentru acest rezultat din prima clipa în care m-am urcat pe sanie la pârtia de la Sinaia", a spus Valentin Creţu după obţinerea medaliei de aur, potrivit news.ro.