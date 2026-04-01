FOTO Înfiorător: Tiger Woods, o legendă vie a sportului, a ajuns într-o situație cumplită. Anunțul său

Înfiorător: Tiger Woods, o legendă vie a sportului, a ajuns într-o situație cumplită. Anunțul său Sporturi
Alexandru Hațieganu
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Celebrul jucător de golf, în vârsta de 50 de ani, se confruntă cu probleme serioase pentru tratarea cărora are nevoie de ajutor specializat. 

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Tiger Woodsgolf

Superstarul american al golfului, Tiger Woods, a anunţat că ia o pauză de la sport „pentru a urma un tratament”, după ce a fost arestat, vineri, în Florida, în urma unui accident rutier.

Mă retrag pentru o perioadă pentru a urma un tratament şi a mă concentra asupra sănătăţii mele. Este necesar pentru a-mi putea acorda prioritate bunăstării mele şi a lucra la o recuperare durabilă”, a scris Tiger Woods într-un comunicat publicat pe reţelele de socializare. El a pledat nevinovat la acuzaţia de „conducere sub influenţa alcoolului”, după arestarea sa din weekendul trecut.

Rănit grav la piciorul drept într-un accident din 2021, campionul în vârstă de 50 de ani a fost arestat de poliţia din comitatul Martin, cu maşina răsturnată pe o parte, după ce a lovit un camion pe care încerca să-l depăşească pe un drum cu două benzi. Americanul a ieşit fără răni grave din accident, dar a fost arestat pentru că a refuzat să se supună unui test de urină după ce a avut un rezultat negativ la testul de alcoolemie.

Woods a fost acuzat de „conducere sub influenţă”, care în Statele Unite poate include consumul de alcool sau droguri, „distrugerea bunurilor” şi „refuzul de a se supune unui test”.

El a fost reţinut timp de opt ore, înainte de a fi eliberat în cursul serii. Jucătorul de golf a pledat nevinovat, marţi, în faţa tribunalului din comitatul Martin. Potrivit news.ro, Woods a solicitat să fie judecat de un juriu în acest caz.

În lipsa performanţelor pe terenurile de golf, Tiger Woods continuă să fie pe prima pagină a ziarelor, dar mai des pentru accidentările sale sau ieşirile din decor.

Fostul nr. 1 mondial, cu 15 victorii în turneele majore, nu a mai participat la nicio competiţie din iulie 2024. Acum un an, a fost operat pentru o ruptură a tendonului lui Ahile stâng, ceea ce a aruncat o umbră asupra continuării carierei sale. A fost operat din nou la spate în octombrie anul trecut.

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