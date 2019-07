BOMBA MOMENTULUI! Cel mai musculos om din lume, arestat pentru ca a violat o alta culturista! Femeia e maritata!

Shawn Rhoden este Mister Olympia.

Shawn Rhoden a avut un 2018 de vis, insa 2019 a devenit deja un cosmar. Acesta a castigat cel mai important titlu din culturism, Mister Olympia, detronandu-l pe campionul din ultimii 7 ani, Phil Heath!

In pregatiri pentru competitia din acest an, ce are loc in toamna, Rhoden a fost arestat de politisti, fiind acuzat de viol!

Barbatul de 44 de ani este acuzat ca a violat o femeie anul trecut, in camera unui hotel. Acesta a declarat pentru presa din SUA ca a fost in camera la Rhoden, pe care il considera un mentor, insa acesta a inceput sa o agreseze sexual. Femeia, si ea culturista la randul ei, spune ca Rhoden nu s-a oprit desi l-a rugat de mai multe ori, dar a lasat-o sa plece in cele din urma, dupa cateva minute.

Femeia a fost direct la politie, unde a depus plangere. Rhoden a fost arestat si are o cautiune de 750.000 de dolari!