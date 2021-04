Sergio Ramos a fost depistat pozitiv cu Covid-19! Cum afecteaza asta returul dintre Real Madrid si Liverpool si lupta pentru titlu in Spania

Madrilenii au reusit doua victorii cruaciale in ultima saptamana, 3-1 cu Liverpool si 2-1 cu Barcelona.

Dupa cele doua victorii, echipa "blanco" ramane implicata in lupta pentru Champions League si La Liga, insa problemele de lot continua sa-i dai batai de cap lui Zinedne Zidane.

Dupa ce a stabilit un record din punct de vedere al numarului de zile in care jucatorii au absentat din cauza accidentarilor, acum Madridul nu se va putea baza nici pe Sergio Ramos, care a fost depistat pozitiv cu SARS-COV2, anunta Goal, in conditiile in care fundasul era aproape de revenirea pe gazon dupa o accidentare suferita la nationala Spaniei.

Totusi, pentru Zidane pot veni si vesti bune, Varane este aproape de iesirea din carantina, dupa ce si el a fost depistat cu SARS-COV2, iar Eden Hazard, despre care s-a spus ca va lipsi pana la finalul sezonului, poate reveni pe gazon mult mai devreme, fiind deja prezent la antrenamentele echipei.

Insa, cei doi fotbalisti nu vor putea evolua in partida retur de pe Anfield, contra celor de la Liverpool, iar pentru urmatoarea partida de campionat nu se stie daca vor fi inclusi in lot, dar se asteapta revenirea la meciul cu Cadiz, din etapa 32 a La Liga.