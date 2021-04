Tanarul dorit de Real Madrid poate pleca in vara! Camavinga nu doreste sa mai continue in Ligue 1

Eduardo Camavinga nu doreste sa mai continue la Stade Rennais.

Eduardo Camavinga, unul dintre cei mai cautati jucatori din Europa, este foarte aproape de a pleca la vara de la Stade Rennais. Potrivit jurnalistului britanic David Ornstein de la The Athletic, mijlocasul de 18 ani nu va semna prelungirea contractului cu clubul din Franta. Jucatorul lui Rennes doreste sa plece in aceasta vara sau la sfarsitul contractului care expira in 2022.

Tanarul a avut o prestatie impresionanta in acest sezon de Champions League si si-a castigat locul in echipa de seniori a Frantei, marcand chiar si un gol impotriva Ucrainei in octombrie. Francezul este curtat de echipe de top din intreaga lume. Pana si Real Madrid si-a manifestat interesul pentru serviciile mijlocasului. Agentul sau Jonathan Barnett a declarat pentru site-ul britanic ca Eduardo Camavinga ar fi putea sa joace in Premier League, chiar din sezonul urmator.

Stade Rennais doreste ca jucatorul francez sa semneze prelungirea contractului, deoarece un contract pe durata mai lunga ar putea genera oferte mai bune de transfer pentru tanarul mijlocas. Insa, potrivit sursei citate jucatorul nu mai doreste sa-si continue cariera in Ligue 1, mai ales ca Stade Rennais este foarte aproape de a pierde un loc in cupele europene, clasandu-se acum pe locul 7 in campionatul Frantei.

Momentan nu au existat oferte pentru tanarul de doar 18 ani, dar acesta poate pleca liber de contract in vara lui 2022, daca Rennes nu gaseste un client pana la finalul sezonului urmator.

???? Eduardo Camavinga will not be signing new Rennes contract. Interest from top clubs but undecided if he exits this summer or as free agent in 2022. #staderennais want lucrative deal but would likely add high release clause so not happening @TheAthleticUK https://t.co/Gt0bYlG0Gi — David Ornstein (@David_Ornstein) April 12, 2021