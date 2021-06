Guardiola si Koeman au jucat golf alaturi de baietii lor! :) Cum s-a terminat meciul

Alaturi de fii lor, Ronald Koeman si Pep Guardiola s-au intalnit vineri pentru a se duela intr-o partida de golf.

Echipa familiei Guardiola a reusit sa castige partida de golf.

Ronald Koeman a fost reconfirmat in functie si va continua cel putin pana la finalul sezonului urmator pe banca tehnica a Barcelonei, in timp ce Pep Guardiola va ramane si el la carma lui Manchester City, chiar daca a ratat castigarea trofeului Champions League in acest an. Guardiola mai are doi ani de contract pe Etihad.



Cei doi au fost coechipieri in echipa de vis condusa de Johan Cyuff care a reusit sa castige Cupa Campionilor in 1992.

Koeman si Pep Guardiola sunt buni prieteni si au fost colegi de camera pentru o lunga perioada in timpul petrecut la FC Barcelona.