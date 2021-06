Xavi recunoaste ca putea antrena pe Barcelona! "A fost dificil, dar am refuzat de doua ori"

Fostul jucator legendar al catalinilor a vorbit despre ofertele pe care le-a avut de la echipa sa de suflet.

Dupa ce s-a speculat in mai multe randuri ca fostul mijlocas spaniol ar putea prelua banca tehnica a catalanilor, Xavi recunoaste ca a refuzat de doua ori propunerea de a se intoarce la Barcelona, motivand ca nu a simtit ca este momentul potrivit.

"Din fericire sau nefericire, am refuzat-o pe Barcelona de doua ori din diferite motive - familiale, profesionale, contractuale. A fost dificil, pentru ca sunt fan al Barcelonei, dar nu a fost momentul. Prima oferta a fost acum un an, dar am decis ca nu este momentul. Nu este nicio graba. Xabi Alonso spunea recent ca vrea sa fie antrenor in felul lui si m-am identificat cu viziunea lui", a declarat Xavi, pentru La Vanguardia, citat de Marca.

In cariera de antrenor, Xavi a pregatit-o pana acum doar pe Al Sadd, din 2019 si pana in prezent. Recent, fostul mijlocas si-a prelungit contractul pana in 2023 cu formatia alaturi de care a castigat titlul si Cupa in Qatar.