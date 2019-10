Real Madrid face un transfer GALACTIC! Perez SPARGE banca pentru cel mai scump transfer din istoria clubului! Cine poate ajunge sub comanda lui Zidane

Real Madrid a inceput perfect sezonul in La Liga, echipa lui Zidane este neinvinsa in primele 8 etape si este lider cu 18 puncte, la 2 puncte de Barcelona si la 3 de Atletico Madrid. In Champions League lucrurile nu stau deloc bine pentru madrileni. Dupa primele doua meciuri din grupe, galacticii au obtinut doar un punct. In primul meci au pierdut fara drept de apel, scor 3-0 in fata celor de la PSG, iar in cel de-al doilea au remizat, scor 2-2, pe Bernabeu in fata celor de la Brugge, dupa ce echipa antrenata de Zidane a revenit de la 0-2.

Florentino Perez vrea sa aduca un plus de prospetime la mijlocul terenului si ofera 112 milioane de euro pentru a-l aduce pe Donny van de Beek, mijlocasul celor de la Ajax, anunta presa spaniola. Oficialii clubului olandez i-au transmis clar lui Perez ca suma de transfer se ridica la 112 de milioane, suma cu care acesta este de acord. Van de Beek putea a fost aproape sa ajunga la Real in aceasta vara, dar transferul a picat din cauza faptului ca Zidane voia sa il aduca cu orice pret pe Paul Pogba.

Donny Van de Beek (22 de ani) este cotat la 50 de milioane de euro pe transfermarkt.com si este un jucator crescut de Ajax. A castigat de-a lungul carierei in tricoul clubului olandez un titlu de campion, o Cupa a Olandei, o Super Cupa a Olandei si doua titluri de campion cu Ajax U 19.

Pana in acest moment, cel mai scump transfer din istoria madrilenilor este Gareth Bale, pentru care Perez a platit 105 milioane de euro celor de la Tottenham in 203

Pentru Real Madrid urmeaza meciul din campionat, in deplasare la Mallorca pe 19 octombrie, meciul din Champions League cu Galatasaray in deplasare, dupa care galacticii se vor deplasa pe Camp Nou pentru El Clasico, pe 26 octombrie.