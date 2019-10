Noul selectioner al Spaniei cere revolutie in La Liga: Barcelona si Real Madrid, cu doar 2 straini in primul 11! "Vedem cu totii cum e fotbalul astazi"

Selectionerul nationalei Spaniei, Robert Moreno, vrea ca echipele din La Liga sa aiba mai multi fotbalisti autohtoni.

Robert Moreno a convocat 24 de jucatori de la 17 cluburi, noua dintre acestea din afara Spaniei, Manchester United, Roma, Chelsea, PSG, Arsenal, Manchester City, Napoli, Bayern Munchen si Lazio, ceea ce arata schimbarile din fotbalul actual.

"Sa fie un singur jucator de la Barcelona ni s-a mai intamplat acum un an. Mi-ar placea ca echipele spaniole sa aiba mai multi jucatori spanioli", a spus selectionerul.

"Prezenta a 17 echipe reflecta felul in care arata fotbalul astazi. Inainte veneau sapte jucatori de la o echipa. Marile nationale erau construite pe baza unei echipe, insa in fotbalul de acum nu sunt multi jucatori autohtoni intr-o echipa", a declarat Moreno, care a amintit ca Villarreal si Athletic Bilbao dau cei mai multi fotbalisti in lotul alcatuit de el pentru cele doua meciuri.

Potrivit selectionerului, "ideal ar fi avem noua jucatori de la aceeasi echipa", insa acest lucru nu este posibil, ceea ce "complica" munca sa.

Tehnicianul a convocat in premiera trei jucători, cel mai surprinzator nume nou fiind Pau Torres, de la Villarreal. Ceilalti debutanti sunt Sergio Reguilon, imprumutat de Real Madrid la Sevilla, unde straluceste, si Gerard Moreno, de la Villarreal.

In alta ordine de idei, Moreno a mentionat ca nimeni nu are garantat locul de titular.

Spania va juca in deplasare cu Norvegia, pe 12 octombrie, urmand sa primeasca apoi vizita Suediei, trei zile mai tarziu.