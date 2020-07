Reactie GENIALA a Barcelonei dupa anuntul ca Balonul de Aur nu va fi acordat in acest an! "Lumea stie deja cine este cel mai bun!"

Messi ar fi putut ajunge la 7 Baloane de Aur in acest sezon, dar trofeul nu va mai fi acordat.

Astazi France Football a anuntat ca Balonul de Aur nu va mai fi acordat in acest an pentru prima data din 1956. Asta ca urmare a modului in care s-a disputat acest sezon din cauza pandemiei de coronavirus.

Dupa anuntul oficial privind trofeul, oficialii Barcelonei au reactionat pe contul oficial de Twitter.

Catalanii au postat o fotografie cu Messi si cele 6 trofee pe care le-a castigat in trecut, alaturi de mesajul: "Intelegem situatia. Mai mult, toata lumea stie cine este cel mai bun."

Argentinianul, care si-a adjudecat trofeele in perioada 2009-2012, in 2015 si in 2019, era unul dintre marii favoriti la castigarea Balonului de Aur si in acest an.

El este detinatorul celor mai multe astfel de trofee, urmat de Cristiano Ronaldo, care are 5 Baloane de Aur, cucerite in 2008, 2013, 2014, 2016 si 2017.

We understand. Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020