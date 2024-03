„Sunt înregistrări!” Cât i-a cerut Mihai Rotaru lui Adrian Mititelu ca să-i cedeze Universitatea Craiova

Până acum, Mihai Rotaru a avut câștig de cauză în instanță în „războiul” cu Mititelu. Însă, lucrurile ar fi putut arăta diferit dacă patronul lui FCU ar fi acceptat propunerea primită de la Rotaru.

„Prefer un nebun (n.r. - pe Adrian Mititelu), între ghilimele, de genul acesta. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am acceptat oferta în urmă cu vreo 5 ani. Mie îmi place această nebunie și această patimă, în comparație cu Mihai Rotaru, care declară de un an - doi că vrea să vândă echipa.

Numai că e greu să găsească pe cineva. De fapt, i-a și propus lui Mititelu acum vreo 6-7 ani să o preia pentru suma de 10 milioane de euro. Sunt înregistrări la instantă, pe alt context, nu neapărat pe fotbal, în care i se propune lui Adrian Mititelu să-i dea 10 milioane de euro lui Mihai Rotaru ca să cedeze echipa”, a spus Marcel Pușcaș, potrivit podcastului Un Podcast.

Mihai Rotaru caută investitori pentru Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a dezvăluit că în momentul de față se află în negocieri avansate cu un posibil investitor.

„Vine cineva cu o forță financiară disponibilă mult mai mare decât a mea. Am băgat 20 de milioane, vine cineva și bagă încă 20 de milioane. Dincolo de banii pe care îi bagă vine și cu parteneri care nu mai sunt în acte, care vin și ei cu bani. Nu va fi Craiova mai puternică?

Lumea ne acuză că nu am luat un campionat, noi ca și buget am fost în permanență pe locul trei. Pe locul întâi a fost CFR, apoi FCSB și noi. Anul acesta avem un buget de 12 milioane de euro, plus transferuri de 1 milion și ceva. Cred că sărim de 13 milioane și 200.000 de euro.

Suntem al treilea buget, cred că și Rapid va veni lângă noi. Banii înseamnă foarte mult oriunde, dar în special în fotbal. Fac diferența. O echipă ca CFR cu buget mult mai mare care avea 18, 20 de milioane a terminat pe primul loc cinci ani la rând”, a spus Mihai Rotaru, conform Fanatik.