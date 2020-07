Finalul unei 'ERE' in fotbal?! Messi si Ronaldo, OUT din cursa pentru Balonul de Aur! Un super-atacant a dat verdictul: "El merita trofeul!"

Un atacant urias a dat un verdict surprinzator in lupta pentru Balonul de Aur.

Robin van Persie (36 de ani), fost mare atacant la Arsenal si Manchester United, si-a exprimat opinia cu privire la Balonul de Aur din acest an.

Olandezul a dat un verdict surpriza si i-a scos de pe podium pe Messi si Ronaldo. In opinia lui Van Persie, cel care merita Balonul de Aur in acest an este Robert Lewandowski, fotbalist care a iesit campion cu Bayern in Bundesliga si care a marcat 34 de goluri in campionatul Germaniei.

Langa Lewandowski, pe podiumul alcatuit de Van Persie se mai afla De Bruyne (Manchester City) si Sadio Mane (Liverpool).

Ar fi prima oara in ultimii 13 ani cand unul dintre Messi si Ronaldo nu s-ar afla intre primii trei la Balonul de Aur.

Mai mult, in ultimii 12 ani, cei doi au dominat cursa celui mai ravnit trofeu individual, singurul an in care nu a ajuns in mana unuia dintre ei fiind 2018, cand Luka Modric a castigat.

6 Baloane de Aur are Lionel Messi (33 de ani), in timp ce Cristiano Ronaldo (35 de ani) are 5.