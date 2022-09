Reacție dură a veteranului de care Barcelona a încercat să scape în ultimele zile de mercato 

FC Barcelona a încercat să îl împrumute pe Jordi Alba la Inter Milano la finalul perioadei de mercato, după cum a informat presa internațională. Cele două cluburi au ajuns la un acord, însă fotbalistul a refuzat mutarea, în ciuda faptului că Xavi Hernandez nu a contat la fel de mult pe el în acest sezon.

Prezent la un eveniment din L'Hospitalet, Jordi Alba a vorbit despre situația prin care trece.

„Nu trebie să mă prefac, sunt de mulți ani la club, am mai trecut prin momente în care nu am jucat și încerc mereu să joc, să fiu la cel mai bun nivel, acum nu am primit minutele alea, am stat mai mult pe bancă decât pe teren, însă încerc să susțin grupul așa cum pot, sunt de mulți ani aici și ambientul este extraordinar. Când pot juca așa cum am făcut-o cu Plzen, să ajut echipa, nu m-am plâns niciodată. Dacă nu joc, nu pun întrebări. Când joc nu o fac de asemenea.

Sper să pot să mai joc multe meciuri, mă simt bine, încerc să muncesc, încerc să îi ajut pe tineri să devină mai buni. E clar că concurența te face mai bun. Trebuie să joc ca și cum nu ar exista vreun altul pe post. Am doi jucători, dacă primesc șanse sunt bine venite, treptat încep să am un ritm cât mai bun”, a declarat Jordi Alba conform sport.es.

Ce a spus Jordi Alba despre posibila plecare la Inter Milano

Întrebat despre posibila plecare la Inter Milano, despre care s-a scris în ultima zi de mercato, fundașul Barcelonei a oferit un răspuns sincer și tranșant.

„Pot spune sincer că întotdeauna în mintea mea a fost să rămân la FC Barcelona, mă văd capabil să mă aflu aici până la finalul contractului, dacă nu sunt titular, dar clubul își urmărește interesele. Am demonstrat că sunt dedicat clubului, coechipieriilor și în final deciziile aparțil clubului și sunt cum sunt. Sunt multe interese, nu mă voi implica niciodată în acest subiect.

Sunt 100% concentrat și asta este. Mi-ar plăcea să spun mai mult, dar nu intru în astfel de discuții. Nu e vorba că mi se pare sau nu incorect, situația este cum este, la final cred că toată lumea se comportă cum vrea și în sensul ăsta pot spune cum procedez eu. Sunt un bărbat căruia îi plac lucrurile pe față, îmi place să vorbesc pe față cu toată lumea, nu e pe placul tuturor, dar ăsta sunt. Nu pot spune nimic mai mult”, a adăugat fotbalistul.