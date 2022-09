Barcelona, gata să o dea în judecată pe Atletico Madrid în cazul lui Antoine Griezmann! Catalanii cer 40 de milioane de euro 

Fotbalistul francez transferat de catalani în iulie 2019, în schimbul a 120 de milioane de euro, a fost împrumutat la Atletico în vara anului trecut, după ce nu a reușit să se adapteze în tricoul grupării blaugrana. Pentru împrumut, madrilenii au achitat 10 milioane de euro, astfel încât să poată conta pe Antoine Griezmann timp de două sezoane.

Doar că, pentru a se realiza împrumutul, gruparea de pe Camp Nou a stabilit o clauză. Ca până la încheierea campaniei de achiziții din 2022, Atletico să le plătească 40 de milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Griezmann, dacă acesta joacă 45 de minute în cel puțin 50% din meciuri. Madrilenii și Simeone au refuzat să achite suma, astfel că jucătorul a fost folosit în fiecare meci după minutul 60, inclusiv în duelul din Champions League cu Porto, când a marcat golul victoriei în prelungirile partidei, scor 2-1.

Barcelona, gata să o dea în judecată pe Atletico Madrid

Conform jurnaliștilor de la El Larguero, emisiune ce face parte din programul Cadena SER, oficialii catalani pregătesc o plângere împotriva lui Atletico Madrid. Jurnalistul Sique Rodriguez susține că apropiații lui Joan Laporta i-au transmis că francezul este jucătorul madrilenilor deja cu normă întreagă.

În interpretarea catalanilor, cesiunea era sub formula de un an plus încă unul, iar dacă joacă 50% dintre meciurile în care e disponibil în prirmul an, madrilenii vor trebui să plătească 40 de milioane de euro, iar în caz contrar s-ar activa în anul al doilea. Antoine Griezmann a jucat deja în primul an 80% deja.

Din partea lui Atletico, interpretarea conducerii este una diferită conform AS.com, motiv pentru care francezul este folosit de către Diego Simeone câte o jumătate de oră. Madrilenii nu vor să execute opțiunea de cumpărare, însă catalanii au luat deja legătura cu conducătorii pentru a le transmite că clauza a fost îndeplinită în primul său sezon, fără să se țină cont de minutele jucate.