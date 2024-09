Probleme grave pentru Real Madrid! "Perla" lui Ancelotti a jucat doar 24 de minute și a ieșit accidentat

Real Madrid se confruntă cu un nou val de accidentări, iar ultima victimă este Brahim Diaz, care a părăsit terenul după doar 24 de minute în meciul împotriva celor de la Real Sociedad.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a suferit o accidentare musculară, anunță Fabrizio Romano.

Diaz venea după ce a avut evoluții bune în meciurile pentru echipa națională a Marocului, unde a marcat atât împotriva Gabonului (4-1), cât și împotriva Lesotho (1-0).

Carlo Ancelotti, tehnicianul madrilenilor, i-a acordat lui Brahim Diaz încrederea de a începe ca titular, însă accidentarea sa timpurie complică și mai mult situația echipei. Diaz, cotat la 40 de milioane de euro de către site-urile de specialitate, a fost înlocuit de Rodrygo și este scos din calculele pentru următoarea partidă din UEFA Champions League, împotriva celor de la Stuttgart, programată pentru marți, 17 septembrie.

????⚪️ Brahim Díaz subbed off with a muscle injury, bad news for Real Madrid. pic.twitter.com/k3PjR4bquH