"Nu as da 111 milioane de euro pentru Lautaro!" Fostul presedinte al Barcelonei anunta SINGURUL transfer pe care catalanii trebuie sa il faca

Sandro Rosell a fost presedintele Barcelonei in perioada 2010-2014.

Sandro Rosell a devenit presedintele catalanilor in 2010, dupa incheierea mandatului lui Laporta. Sub comanda lui a fost adus Neymar la Barcelona de la Santos in anul 2013, fiind considerata una dintre cele mai bune mutari ale clubului.

Plecat in 2017 la PSG, Neymar isi regreta decizia si a anuntat inca de anul trecut ca vrea sa se intoarca alaturi de Messi. Transferul sau si al lui Lautaro Martinez la Barcelona sunt doua dintre cele mai discutate subiecte pe piata transferurilor.

Cu toate astea, catalanii ar fi nevoiti sa scoata sume mari din buzunar pentru transferul celor doi. In cazul argentinianului, Barcelona cauta sa ajunga la o intelegere cu Inter pentru un schimb intre jucatori, in caz contrar, vor fi nevoiti sa scoata 111 milioane de euro din buzunar.

Sandro Rosell a vorbit intr-un interviu pentru El Partidazo de COPE, despre transferul celor doi si a afirmat ca l-ar transfera pe Neymar fara niciun dubiu la Barcelona, insa nu ar plati 111 milioane pentru Lautaro.

"Nu l-as transfera pe Lautaro pentru 111 milioane de euro, insa as cauta doi jucatori pentru a face un schimb. Asta pentru ca inteleg ca un atacant valoreaza dublu cat un mijlocas sau un fundas.

Daca as fi presedinte din nou, l-as transfera din nou pe Neymar, este al doilea cel mai bun jucator din lume, dupa Messi. Insa l-as aduce cu doua contracte, unul sporitv si unul de compromis", a declarat Sandro Rosell.

