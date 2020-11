Se razbuna pentru declaratiile unchiului sau! Griezmann a fost apostrofat de catre fanii Barcelonei la iesirea de pe terenul de antrenament! Ce i-au transmis atacantului

Unchiul lui Antoine Griezmann a oferit o serie de declaratii surprinzatoare cu privire la Leo Messi.

Fostul agent al francezului l-a acuzat pe Messi intr-un interviu acordat celor de la France Football de situatia in care se afla Griezmann in acest moment la Barcelona.

"Antoine a ajuns la un club cu mari probleme, unde Messi detine controlul absolut. Este imparat si monarh si nu a vazut transferul lui cu ochi buni. Atitudinea lui Messi a fost deplorabila, si s-a simtit asta. Intotdeauna l-am auzit pe Antoine cum spune ca nu are probleme cu Messi, insa niciodata invers. Este regim de teroare. Fie esti cu el, fie impotriva lui", a spus Eric Olhats.

La doar cateva zile de la declaratie, Messi a revenit in Barcelona dupa un zbor de 15 ore, iar pe aeroport a parut foarte satul de toate acuzatiile care i se aduc in ultima vreme: "M-am saturat sa fiu intotdeauna cel care sta in spatele problemelor de la club!"

Barca a avut joi primul antrenament de dupa pauza internationala cu intreg lotul, revenind toate vedetele echipei. La iesirea de pe stadion, Griezmann a fost apostrofat de catre fanii echipei, care s-au indreptat fulger catre masina lui si i-au strigat: "Messi e respectat aici! Messi e respectat aici!". Atacantul a parut vizibil jenat de acest moment, dar a incercat sa nu le dea atentie suporterilor.

Barcelona va avea o deplasarea grea sambata la Atletico Madrid, echipa catalana avand o situatie dificila in clasament, fiind doar pe pozitia a 8-a cu 11 puncte in 7 meciuri.

???? "???? ???????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????" ???? ???? Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt — GOL ⚽️ (@Gol) November 19, 2020