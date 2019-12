FA-BU-LOS! "N-ai ce sa-i faci!" Reactia lui Simeone la golul inscris de Messi spune TOTUL. VIDEO

Barcelona s-a impus in deplasarea de la Atletico Madrid cu 1-0.

Barcelona a redevenit lider in La Liga cu victoria din meciul cu Atletico Madrid. Singurul gol al meciului a fost marcat de Lionel Messi, in minutul 86, cu un sut de la marginea careului care s-a dus in coltul stang al portii.

Reactia lui Diego Simeone din momentul golului lui Messi a fost surprinsa pe camere. Antrenorul lui Atletico gesticula nervos la jucatorii sai in momentul in care Barcelona a plecat pe contraatac, insa in momentul in care a inscris Messi, a ramas pe loc uluit, apoi s-a intors aplaudand si gesticuland catre banca de rezerve: "Nu ai ce sa ii faci!".

Simeone reacting to Messi's goal last night..

He couldn't do anything but applaud at it in the end.

The GOAT????

La reacción de Simeone al gol de Messi ????#BallonDor

pic.twitter.com/FdcLxjrb4p — RonaldinhoG (@RonaldinhoG6) December 2, 2019

Argentinianul a fost declarat "King of the match". Messi este unul din finalistii la Balonul de Aur, care se va decerna in aceasta seara. Presa internationala il da deja castigator pe Leo.

Aici toate detaliile de la Gala "Balonul de Aur".