Cristiano Ronaldo isi pregateste PLECAREA de la Real Madrid: "M-a intrebat cum e sa traiesti aici, i-am dat toate coordonatele"

Atacat din toate partile in Spania, Cristiano Ronaldo isi pregateste urmatoarea mutare.

In timp ce procurorii din Spania sunt hotarati sa-l bage la inchisoare pentru evaziune, Ronaldo isi pregateste plecarea de la Real Madrid.

Satul de problemele din Spania si ajuns la final de cariera la Madrid, Ronaldo s-a interesat de conditiile din China.

Brazilianul Scolari l-a dat de gol pe portughez si a dezvaluit ca a fost intrebat de conditiile din China. Scolari a antrenat-o pana in 2017 pe Guangzhou Evergrande.

"M-a intrebat cum e sa locuiesti in China si cum e fotbalul de acolo. De ce sa nu mearga si el in China? I-am dat toate coordonatele. El trebuie sa inteleaga ca China e diferita, iar fiecare jucator reactioneaza diferit acolo. El are insa afaceri multe, e o industrie, iar China e cea mai mare tara din lume. I-am zis ce as spune oricui: cine are ocazia, sa mearga in China!", a povestit Scolari