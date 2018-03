Procurorii din Spania vor sa-l bage pe Ronaldo la INCHISOARE! Portughezul a reactionat imediat! Ce mesaj a transmis

Cristiano Ronaldo nu scapa de procesul de evaziune fiscala.

Presa din Spania scrie azi mai mult despre procesul de evaziune al lui Ronaldo decat despre cele 4 reusite din meciul cu Girona. El Mundo a anuntat ca Ronaldo e gata sa achite toata suma, in timp ce procurorii anunta ca vor sa-l vada la inchisoare.

Ronaldo catalogheaza toate informatiile drept "fake news".



"Nu incercati sa stergeti momentul frumos prin care trec cu stiri false. Viata e frumoasa. Sunt binecuvantat", scrie Ronaldo pe Instagram.



Cristiano Ronaldo este anchetat pentru evaziune fiscala in valoare de 14.7 milioane de euro in Spania, iar procurorii au cerut inchisoare cu executare! Starul portughez, care a marcat aseara 4 goluri in victoria cu 6-3 in fata Gironei, a luat legatura cu procurorii!

El Mundo Deportivo scrie ca avocatii lui Ronaldo au transmis ca acesta este dispus sa inmaneze statului spaniol un cec in alb! Acest lucru inseamna ca Ronaldo este dispus sa plateasca orice suma considera statul spaniol pentru a scapa de acuzatiile de evaziune!

Ronaldo ar putea achita astfel intreaga suma, de 14.7 milioane euro, pentru ca procurorii sa renunte la instrumentarea dosarului.

Cotidianul madrilen AS citeaza surse din procuratura si noteaza: "Nu este adevarat ca Ronaldo a oferit un cec in alb. A oferit doar o mica parte din ce datoreaza si nu putem accepta sub nicio forma".

Potrivit procurorului-sef din acest caz, Caridad Gomez Mourelo, autoritatile spaniole vor merge mai departe cu judecata.

"Este foarte important sa mearga la inchisoare. Sincer, avem oameni care ajung acolo pentru ca nu au platit 125.000 euro", a spus Caridad Gomez Mourelo.