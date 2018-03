Mayweather vrea sa cumpere un club din Premier League: "Pot sa-l conving pe Ronaldo sa isi incheie cariera la noi!"

Floyd Mayweather s-a lasat de box si cauta noi provocari.

Una din ele ar putea fi preluarea unui club de fotbal din Premier League. Floyd Mayweather nu exclude varianta cumpararii clubului Newcastle, scos la vanzare anul trecut.

Fostul pugilist are o avere estimata la 1 milion de dolari, insa el ar vrea sa mearga la Newcastle pentru ca ii plac petrecerile de acolo.

"Iubesc Newcastle. Oamenii de acolo petrec la fel ca in oras din lumea asta in care am fost pana acum. Am cunoscut cativa jucatori anul trecut, sunt baieti de treaba. Sunt mereu deschis la afaceri noi, iubesc toate sporturile, dar investesc cu capul, nu cu inima. As veni des acolo sa petrec, daca as cumpara clubul Newcastle.

Daca investesti cu inima pierzi banii rapid. Daca cineva cine cu un plan profitabil, atunci voi investi sigur. Fotbalul nu e jocul meu, insa am legaturi peste tot.

Cristiano Ronaldo e fanul meu si prieten de multa vreme, cred ca as putea sa-l conving sa isi incheie cariera la Newastle", a declarat Floyd Mayweather, potrivit Mirror.

Proprietarul lui Newcastle, Mike Ashley, a anuntat inca din octombrie 2017 ca vrea sa vanda clubul, insa pana acum nu a gasit niciun cumparator.



Newcastle e pe locul 13 in acest moment in Premier League.