BREAKING NEWS | CUTREMUR in fotbal! Bartomeu a fost ARESTAT! Anuntul momentului in Spania

Fostul presedinte al Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, a fost arestat.

Potrivit Mundo Deportivo, Bartomeu a fost trimis la inchisoare in dosarul Barcagate, pentru o infractiune de coruptie.

Josep María Bartomeu, Oscar Grau, Roman Gomez Ponti si Jaume Masferrer au fost arestati in aceasta dimineata. In plus, ca urmare a cercetarilor care se desfasoara la birourile clubului, mai multi directori au fost izolati si nu au voie sa paraseasca incinta, pentru a le fi luate declaratii de catre fortele de ordine.

Anchetatorii au inceput investigatiile devreme, confiscand materiale si documente care le vor fi utile, actiunea de la sediul clubului blaugrana fiind inca in desfasurare.

Josep Maria Bartomeu este al doilea presedinte al Barcelonei care ajunge in aceasta situatie, dupa Rosell.