Barcelona l-a pierdut intr-un mod INCREDIBIL pe cel mai tare marcator din Europa! Pretul pentru o eroare URIASA

Barcelona l-a avut in curte pe cel mai bun marcator european in acest sezon.

Borussia Dortmund va realiza in acest final de saptamana transferul definitiv al atacantului spaniol Paco Alcacer, care joaca in moment la echipa din Bundesliga sub forma de imprumut de la FC Barcelona, relateaza cotidianul german ''Bild'' in editia sa de vineri.

Dortmund va anunta oficial transferul la urmatoarea adunare a actionarilor, care se va desfasura duminica.

Alcacer (25 ani) fusese imprumutat un an de FC Barcelona la Borussia, cu optiune de a fi transferat definitiv pana in 2023.

Bild estimeaza ca Borussia va trebui sa plateasca 23 de milioane de euro pentru Alcacer.

Internationalul spaniol a fost un jucator cheie pentru Borussia Dortmund in prima parte a sezonului, ajutand echipa sa urce pe primul loc, la patru puncte de a doua clasata, Borussia Moenchenglabach. Bayern Munchen ocupa doar locul 5.

Alcacer a marcat 8 goluri pentru Dortmund in 6 meciuri jucate in Bundesliga.