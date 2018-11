Barcelona il vrea cu ORICE PRET! Razboi cu milionarii din Premier League pentru noua BIJUTERIE a Frantei

Houssem Aouar e noua senzatie din Ligue 1. Pustiul de 20 de ani al lui Lyon are sanse mici sa mai continue in Franta de la anul. Gigantii Europei se lupta ca sa-l aiba.

Barcelona a facut cei mai concreti pasi pentru a-l aduce, insa interesul din Anglia l-ar putea deturna din drumul spre Camp Nou. Daily Mail scrie ca Chelsea si Arsenal sunt amandoua interesate de fotbalistul evaluat acum la 50 de milioane de euro de Lyon.

Aouar are origini algeriene, la fel ca Benzema, si el crescut de Lyon. Houssem a preferat insa nationalele Frantei. La U21 are deja 7 selectii si doua goluri marcate.



???? Houssem Aouar has been involved in 9 goals in his last 11 @OL games ????

Who is the biggest rising star in Ligue 1?#UCL pic.twitter.com/1FYvtqEfQe