El e noul Messi? :) Cat de bine loveste mingea baietelul lui Ronaldo, la un an si jumatate // VIDEO

Georgina Rodriguez a postat pe Instagram un filmulet care a strans 6 milioane de afisari intr-o singura zi.

Clipul in care Cristiano Ronaldo il invata pe fiul sau de un an si jumatate sa suteze in minge face senzatie pe net.

Micul Mateo abia sta in picioare, dar loveste mingea remarcabil de bine pentru varsta lui.

VIDEO



"E noul Messi", au scris rautaciosii pe retelele de socializare.

Cristiano Ronaldo are deja un urmas in fotbal. Baiatul sau cel mare are prestatii remarcabile la echipa U9 a lui Juventus.

Ronaldo are patru copii, dintre care trei facuti cu doua mame surogat, si unul cu Georgina Rodriguez.