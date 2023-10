Anglia a învins dramatic Samoa, cu scorul de 18-17 (8-14), sâmbătă seara, la Lille, în ultimul lor meci din Grupa D a Cupei Mondiale de rugby din Franţa. Eseul reuşit de Danny Care (73) şi transformat de Owen Farrell (74) a făcut ca reprezentativa ''Trandafirului'' să evite prima sa înfrângere la acest turneu final.

Samoa a condus la un moment dat cu 17-8, după eseurile lui Nigel Ah-Wong (22, 29), transformate de Lima Sopoaga (24, 30), care a marcat şi dintr-o lovitură de pedeapsă. Englezii au mai marcat o încercare, prin Ollie Chessum (9), iar Owen Farrell a adăugat două lovituri de penalitate (18, 58).

Samoanii au plătit preţul pentru lipsa de disciplină a centrului Tumua Manu (cartonaş galben) şi de numeroasele lovituri de pedeapsă oferite, care au dat şansa englezilor să revină pe tabelă. Anglia a pierdut cu Fiji (22-30) în meci test înaintea competiţiei, iar acum în sferturi ar putea juca din nou cu Fiji.

Anglia a câştigat Grupa D, cu 18 puncte (4 j), fiind urmată de Argentina, 9 puncte (3 jocuri), Japonia, 9 puncte (3 j), Samoa, 7 puncte (4 j), Chile, 0 puncte (4 j).

La Lille au evoluat echipele:

Angleterre: Steward - Marchant, Tuilagi (Lawrence, 59), O. Farrell (căpitan), May - Ford (Smith, 51), Mitchell (Care, 66) - Curry (Vunipola, 74), Earl, Lawes (G. Martin, 59) - Chessum, Itoje - Cole (Sinckler, 48), George, Genge (Marler, 55).

Samoa: Paia'aua - Ah-Wong, Manu, Toala (Leali'ifano, 65), Fomai - Sopoaga, Taumateine (Matavao, 62) - Lee (Motuga, 62), Luatua, McFarland - Alainu'u'ese, Slade (Faiilagi, 58), Alaalatoa (căpitan; Alo-Emile, 58), Malolo (Lam, 62), Jo. Lay (Ja. Lay, 58).

Arbitru: Andrew Brace (Irlanda). Agerpres

