(P) Majda Aboulumosha și Cătălin Cazacu „joacă” în echipa 888casino

Persoane active, dinamice, puternice, responsabile și echilibrate, cunoscute publicului larg și cu mulți fani inclusiv pe rețelele sociale, adesea prezente în emisiuni de televiziune de mare audiență, cele două vedete sunt perfect compatibile conceptului promovat de platforma online 888casino.

Majda Aboulumosha, pregătită pentru noi performanțe

Majda Aboulumosha este alegerea perfectă pentru a reprezenta publicul feminin în contextul în care tot mai multe femei descoperă resursele de divertisment din sfera jocurilor online.

Frumoasa actriță Majda Sandra Aboulumosha s-a remarcat grație rolurilor din diverse seriale, a cochetat inclusiv cu modelingul, iar colaborarea ei cu 888 a început prin participarea la show-ul Midnight Poker (888poker) unde are deja o istorie - un loc 3, un loc 2 plus locul 1 la ediția specială All Stars Poker Show.

"Mă bucur că echipa 888 a văzut în mine competitivitate, echilibru, putere și responsabilitate, astfel încât să duc mesajul acesta mai departe și să devin ambasador de brand. Spun lucrul acesta pentru că sunt femeie și, nu de foarte multe ori, o femeie poate sta la masa câștigătorilor când vine vorba de poker, însă, atunci când există cărțile potrivite și implicare, poate ridica trofeul. Îmi doresc ca voi să jucați jocul și să nu lăsați jocul să vă joace! Să vă bucurați de distracție, să vă relaxați, dar să fie responsabilitatea primul gând care vă ghidează în toate deciziile. Pe mine acest lucru m-a ajutat de foarte multe ori să câștig. Am participat la diferite show-uri televizate care aveau la bază competiția, de multe ori am ajuns aproape de finală, asta pentru că am înțeles că prima dată trebuie să mă bucur de tot ce îmi oferă acea competiție. Abia aștept să vă cunosc, să ne distrăm la festivaluri și să ne bucurăm de joc!", a declarat Majda Aboulumosha cu ocazia startului noului parteneriat.

Cătălin Cazacu, pasionat de adrenalină

Cătălin Cazacu are experiență de peste 25 de ani în motorsport. Spirit competitiv, a început cu fotbalul, apoi a fost atras de motoare, devenind primul pilot din Timișoara care a participat la campionatul mondial World SuperBike. Are un palmares impresionant de premii, ajungând adesea pe podium în competițiile la care participă.

"Sunt genul de om care încă se bucură de surprize, să le fac și să le primesc, așa că, în perioada ce va urma, sunt bucuros să vă anunț că o să mă "joc" împreună cu cei de la 888. Avem o mulțime de surprize și, într-o perioadă a vieții mele în care lucrurile și oamenii din jurul meu se așteaptă să fiu cât mai serios, mă bucur că am posibilitatea să mă joc responsabil, dar și să mă bucur de competiție și adrenalină. Este un parteneriat care simt că mi se potrivește foarte bine și că vine într-o completare perfectă a vieții mele de sportiv. Așa că, ce vă promit este doar fair play… în rest, să ne distrăm!", a declarat Cătălin Cazacu, în contextul noului parteneriat cu 888casino.

Amit Berkovich, încântat de noul parteneriat

Amit Berkovich, Vice Președinte 888Poker și Managing Director Rest of the World 888Group, a salutat de asemenea demararea parteneriatului cu noii ambasadori 888casino în România, care susțin astfel dezvoltarea acestei nișe moderne de divertisment:

"Sunt încântat să le urez un călduros bun venit lui Majda și Cătălin, care se alătură familiei 888 România într-un parteneriat nou și interesant pentru anul 2024. Ne angajăm să aprofundăm legătura noastră cu personalitățile locale și comunitatea lor în creștere. Suntem încrezători că această colaborare va îmbogăți experiența utilizatorilor noștri și va ridica percepția asupra brandului nostru, oferind divertisment de înaltă calitate și experiențe de neuitat".

888casino este unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de cazino online la nivel global, recunoscut pentru profesionalism și servicii bazate pe tehnologie de ultimă generație. Cazinoul este licențiat ONJN (L1160654W000324) +18 și reglementat în numeroase jurisdicții pentru a asigura conformitatea cu standardele de jocuri de noroc 100% responsabile și corecte.

888casino promovează, în prezent, conceptul Made to Play, care presupune crearea de momente de neegalat ce întăresc focusul echipei 888 pe furnizarea celor mai bune experiențe de gambling pentru publicul adult.