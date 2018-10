OPINIE / Cosmin Contra sau Cosmin Pro? Aceasta este intrebarea!

Reconstructia cu Tamas, Sapunaru, Maxim si Keseru e praf in ochi. Daca nici dupa calificarea nationalei de tineret la Euro 2019 nu avem de unde alege, inseamna ca incurajam traiul pe vatrai.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

In ultimii 10 ani, cand selectioneri au fost Razvan Lucescu (2009 - 2013), Victor Piturca (2013-2014), Anghel Iordanescu (2014-2016), Christoph Daum (2016-2017) si Cosmin Contra (2017-prezent), echipa nationala a practicat un fotbal inestetic, aducandu-se mereu scuza ca jucam la rezultat si la calificare, in conditiile in care in aceasta perioada ne-am calificat la un singur turneu final de Campionat Mondial sau European (2016) din cinci posibile. Asa am ajuns sa ni se spuna ca jucam la rezultat, dar sa nu avem rezultate, si sa ni se promita show, dar sa avem parte de spectacole grotesti inlantuite.



In aceasta decada, am avut parte de o selectie realizata dupa niste criterii neintelese de nimeni, fiecare nou selectioner experimentand cu propriile slabiciuni pe nervii fanilor romani. Mereu s-au preferat jucatorii mai in varsta si de o valoare incerta, in dauna tinerilor, in conditiile in care selectionerii isi rupeau parul din cap ca juniorii nostri sunt foarte slabi si aratau incriminator cu degetul spre nationala de tineret, care rata calificare dupa calificare la turneele finale. Selectia ultimului deceniu a ajutat si a incurajat, cumva intamplator ni s-a spus mereu, la perfectarea unor transferuri banoase, din care insa fotbalul romanesc nu a avut prea mult de castigat, in timp ce unii isi frecau mainile si isi numarau zerourile din conturile bancare.



Acum, in 2018, echipa nationala de tineret e aproape calificata la Euro 2019, intre ea si turneul final mai stand doar obtinerea unui singur punct din meciul cu Liechtenstein. Si tinerii lui Isaila / Radoi nu s-au calificat dintr-o grupa facila, ci dintr-una echilibrata, in care adversarele cu pretentii de calificare au fost Portugalia, Elvetia, Bosnia&Hertegovina si Tara Galilor, iar "tricolorii mici" au aratat un joc consistent si au propus jucatori valorosi si cu tarie de caracter in momentele dificile. Jucatori tineri, care deja au zeci de meciuri in Liga 1 si se antreneaza cu echipe de seniori sau joaca in campionate tari ale Europei.



In conditiile in care jocul seniorilor continua sa se simta ca o galeata de zoaie turnata in capul microbistilor romani, iar multi dintre fotbalistii chemati in ultimii ani de Daum si Contra sunt slabi, plafonati, multumiti cu statutul pe care il aduce o noua convocare si mentinerea artificiala a cotei de transfer, pur si simplu e necesara o schimbare. Daca ceilalti patru selectioneri au amanat inevitabilul, Cosmin Contra nu mai poate sa intarzie schimbarea liniilor si promovarea cat mai multor jucatori tineri. Chiar daca vom avea o campanie de calificare de sacrificiu, o noua serie preliminara ratata, cu aceleasi rezultate modeste, fete invechite, atitudini obraznice si cu aceeasi scremere dureroasa, care se vrea tactica fina de temporizare si aparare acerba in propriul careu, este deja prea mult.



Evolutiile halucinante ale lui Sapunaru si Tamas din ultimele partide din Liga Natiunilor, faptul ca eterna speranta Keseru nu a mai marcat de peste un an de zile pentru nationala (are 29 de meciuri si 6 goluri - 3 in amicale si 3 in "oficiale" cu Andorra, Insulele Feroe si Kazahstan), iar Maxim este convocat, desi este pe punctul de a fi pus pe liber de echipa de club, reprezinta doar cateva exemple de pete care murdaresc activitatea lui Contra. Poate ca milionarii actuali, care fie nu sunt in stare sa joace altceva, fie sunt multumiti cu stilul "dolce far niente", cand vin sa se odihneasca la nationala, ar trebui inlocuiti cu niste pustani mai infometati de bani si de rezultate decat ei. Nu de alta, dar meciurile nationalei de seniori au inceput sa semene cu extragerile de la loterie: suspansul initial si anticipatia castigului, urmate de dezgustul si dezamagirea rezultatului.