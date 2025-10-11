Fraților, mie nu mi se pare în regulă ce face „nea Mircea”. Pleacă din conferințele de presă că nu îi place nu știu ce întrebare, refuză un post de televiziune fiindcă un ziarist a zis nu știu ce la o emisiune. E prea irascibil, supărăcios, răzbunător. Și nu e vorba de presă, ci de cei cărora ar trebui să le transmită ceva, adică fanilor naționalei.

Să dea Dumnezeu să batem Austria și să ne calificăm la Mondiale după baraj, însă nu sunt de acord cu un astfel de comportament. Respect vârsta, dar nu astfel de exagerări, cu atât mai mult cu cât echipa națională joacă prost spre foarte prost, și-a pierdut și spiritul pe care-l recâștigase cu Edi Iordănescu, nu mai are nimic, poate doar un nume, Lucescu, însă acesta se crede prea mare pentru un public pe care-l consideră foarte mic, îl desconsideră prin comportamentul lui.

Voleibalistul „nea Mircea”. Vrea doar mingi la fileu

Care va să zică, „nea Mircea” vrea numai întrebări care îi ridică mingea la fileu. Ce nedreptățit a fost el toată cariera, cât de mult l-au furat arbitrii, cât de slabi sunt jucătorii români la ora actuală. Dar nu asta așteptăm de la el, ci, la experiența pe care o are, vrem soluții salvatoare, chiar miraculoase, baghete magice de la acest Albus Dumbledore, director de școală de magie din Harry Potter.

Da, România nu mai are un Harry Potter, cum era Hagi, dar Dumbledore Lucescu a fost adus ca să redescopere talente, să le simtă chiar dacă nu sunt la suprafață, să facă o echipă puternică chiar din nimic, și nu să aducă un fundaș central din Israel pe post de salvator, deși avem destui jucători ca el în campionatul intern. Și nicidecum să ne certe și să facă permanent pe supăratul.

Eu chiar aștept duminică seara ca Lucescu să vină în robă de vrăjitor pe Arena Națională, să scoată bagheta magică, dacă nu cumva n-a pierdut-o definitiv, și să facă magia prin care să bată Austria. Că altfel, pe fotbal, n-avem nicio șamsă. Suntem slabi rău, și în defensivă, și la mijloc, și în atac.

Doar o minune ne aduce mâine victoria. O aștept de la Lucescu, dar, la cum îl văd în ultima vreme, spreanțele sunt deșarte.

Hai, România!

